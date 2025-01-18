Учёные и инженеры удивляют: разработали новую пищевую добавку для пчёл, создали летающую тележку для покупок и разрабатывают био-фотоэлектрические панели

В Стокгольме построили тоннель для рыбы. По нему она может свободно перемещаться из Балтийского моря в озеро Меларен и обратно. Последние несколько веков у рыбы почти не было такой возможности.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Мария Рябенкова.

На острове Лошинь в Хорватии есть музей, посвящённый одной статуе. Это древняя бронзовая скульптура греческого атлета Апоксиомена. Её нашли на дне Адриатического моря почти 30 лет назад.

В Нью-Йорке появилась новая школа, которая может похвастаться высокой энергоэффективностью. Она уже ожидает сертификат «Пассивного дома». Что это такое – давайте узнаем.

В Германии тестируют электрический трактор, который может сократить расходы на топливо более чем в два раза. Разработчики говорят, что его можно заряжать от солнечных панелей.

Южнокорейские инженеры создали летающую тележку для покупок. С ней можно ходить по лестницам, а она будет нести на себе груз.

Колумбийские учёные разработали новую пищевую добавку для пчёл. Она защищает их организм от нейротоксинов, которые содержатся в пестицидах. Эти сельскохозяйственные химикаты очень опасны для полезных насекомых.

Учёные в Чили разрабатывают био-фотоэлектрические панели, которые используют солнечный свет для выработки энергии. Но они экологичнее фотоэлектрических батарей, поскольку их главный элемент – морские водоросли.

В Стокгольме построили тоннель для рыбы. По нему она может свободно перемещаться из Балтийского моря в озеро Меларен и обратно. Последние несколько веков у рыбы почти не было такой возможности.

Японские учёные подтвердили, что кошки способны запоминать слова и ассоциировать их с определёнными образами и предметами. Причём они учатся быстрее 14-месячных детей.

В Лондонском зоопарке взвешивают галапагосских черепах. Причём рептилии сами идут на весы. Как этого добились, давайте узнаем.

Возможно, он не так знаменит, как «Хумус», «Гуакамоле» или «Дзадзики», но в балканских странах соус «Айвар» – неотъемлемый компонент местной кухни. Начинается приготовление традиционной приправы с осеннего сбора болгарского перца.

Бурундийские женщины стараются возродить в стране древний обычай под названием «аказехе». Это мелодичное приветствие, которое произносится нараспев. Это красивый ритуал и пожелание добра и благополучия.