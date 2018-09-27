Учёные-историки ищут основу безопасности отношений северных стран

В Мурманском областном краеведческом музее собрались более 50 учёных-историков со всего Северо-Запада России и из ближнего зарубежья, чтобы обсудить вопросы истории и особенностей обеспечения военной безопасности на Севере Арктического региона.

Исторические конференции в краеведческом музее стали традицией. В этот раз в событии участвуют пять десятков представителей научного сообщества со всего Северо-Запада. Специалисты обсудят особенности Арктического региона с точки зрения политики и военного обеспечения.

- Последние годы, если не десятилетия, я занимаюсь историей отношений между Россией, Советским Союзом и Норвегией. Сегодня я расскажу об отношениях наших двух стран, о представлениях, которые были в Советском Союзе и в каком-то смысле в Норвегии об отношениях друг к другу, о взаимной перцепции на протяжении советского периода, - отметил Алексей Комаров, руководитель Центра Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории Российской академии наук. - Несколько слов я скажу и о современном этапе, поскольку мне, как историку, видны какие-то тенденции, которые имеются в отношении наших двух стран.

Участники научной конференции надеются, что совместный анализ исторических событий, связанных с Севером, современной политической обстановки может помочь вовремя нейтрализовать потенциальные конфликты между государствами - соседями.

- Север, Арктика и безопасность этого региона, я думаю, что это важно и значимо для всех, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музей. – Надеюсь, что мы услышим разные точки зрения по этой сложной теме.

По итогам конференции все доклады будут изданы в электронном виде, чтобы каждый, кому близка эта тема, смог ознакомиться с мнением учёных-историков. Участники же получат сборник работ экспертов в печатном виде. Так же книги можно будет найти в фондах музея и в библиотеках Мурманска.