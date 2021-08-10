Учёные представили инновационный способ контролировать распространение коронавируса по анализам сточных вод

228 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено Мурманской области. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+113), Североморске (+22) и Мончегорске (+18).

Международная команда учёных из Технологического университета Наньяна (NTU) и Массачусетского технологического института совместно представили инновационный способ контролировать распространение коронавируса, сообщает РИА «Новости». Новый подход основан на ПЦР с аллель-специфическими праймерами — простом и эффективном методе обнаружения мутаций в геномной ДНК, разработанном более 30 лет назад.

Исследователи проверили этот способ на образцах сточных вод в 19 американских населенных пунктах. Им удалось с высокой точностью количественно определить низкие уровни британского штамма с низкой перекрестной реактивностью, причём в пропорциях вплоть до одного процента.

По словам учёных, их разработка может быть полезна для органов здравоохранения, чтобы вовремя предпринимать меры для борьбы с пандемией.