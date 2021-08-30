Учёные разрабатывают вакцину от коронавируса на основе вируса гриппа

158 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+58), Мончегорске (+20) и Кандалакшском районе (+17).

НИИ гриппа Минздрава России завершил доклинические исследования собственной вакцины от новой коронавирусной инфекции и планирует до конца года приступить к испытаниям с участием добровольцев, сообщает ТАСС.

Учёные института разрабатывают вакцину на основе вируса гриппа. Как пояснили в учреждении, ослабленная версия этого вируса используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания.

В институте отметили, что консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки. Вакцина предполагает интраназальное применение - в виде капель или спрея в нос.