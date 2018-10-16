Учёные рекомендуют прекратить промысел мойвы

Такой вывод сделан по результатам экосистемной съёмки Баренцева моря, проведенной учёными норвежского Института морских исследований совместно с коллегами из российского ПИНРО.

Данные, полученные в ходе экспедиции, показывают небольшое сокращение запасов мойвы по сравнению с 2017 годом. С середины 1980-х годов численность этого вида колебалась, пережив четыре крупных спада. Последнее резкое падение пришлось на 2015-2016 годы, промысел возобновили только в этом году. Рыбаки выловили около 200 тысяч тонн мойвы.

Жители побережья Баренцева моря ценят эту рыбу, в особенности в Заполярье, где она считается деликатесом. Мойва играет жизненно важную роль для экосистем Баренцева моря, ею питается, например, треска - гораздо более важный промысловый вид для рыбаков.