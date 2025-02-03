Учёные РПГУ им. А.И. Герцена приступили к работе над атласом-справочником Арктической зоны Российской Федерации

В первую очередь, новый справочник будет ориентирован на школьников.

Атлас даст комплексное представление о российской Арктике: границах, природе, погоде, животном мире и растительности. Раздел по социально-экономической географии расскажет о городах и посёлках, населении и коренных народах Севера, полезных ископаемых и предприятиях.

Особенность атласа состоит в наличии пояснительных текстов, иллюстраций и методике информационного наполнения. Но главным инструментом останутся карты. Для того, чтобы их построить, нужно систематизировать большой объём актуальных статистических данных.

В вузе в течение нескольких лет идёт реализация учебной программы «Арктиковедение», по которой готовится к изданию соответствующий учебно-методический комплекс.