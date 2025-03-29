Учёные удивляют: в техасской компании создали мышей с шерстью мамонта, а на Кипре кур «пенсионного возраста» отправляют работать на оливковые фермыВ Мурманске стартует ежегодная акция «Подарок ветерану»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.25 13:35

Учёные удивляют: в техасской компании создали мышей с шерстью мамонта, а на Кипре кур «пенсионного возраста» отправляют работать на оливковые фермы

Метро Неаполя похоже на арт-галерею. Из 30 станций 20 стали произведениями искусства. Над их дизайном работали десятки художников и архитекторов.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Ксения Зубкова.

Австралийский стартап объявил, что создал первый в мире биологический компьютер. Он включает миллионы нейронов, которые используют для биологических вычислений.

Индийские женщины осваивают профессию пилота дронов. Это позволяет им зарабатывать на жизнь и помогать семье. Проект запустило правительство Индии.

В Грузии этнические азербайджанцы веками хранят традиционное мастерство ковроткачества. Этим ремеслом занимаются женщины. Посвящают ему всю жизнь.

Учёные выяснили, что древние люди систематически делали костяные орудия на миллион лет раньше, чем считалось. Это подтверждает находка в Танзании. Там обнаружили несколько десятков таких инструментов, созданных 1,5 миллиона лет назад.

Один житель ЮАР решил изменить настроение суровых и порой опасных районов крупнейшего города страны. Теперь он создаёт там яркие и красочные скульптуры в виде животных и птиц. Давайте посмотрим.

Метро Неаполя похоже на арт-галерею. Из 30 станций 20 стали произведениями искусства. Над их дизайном работали десятки художников и архитекторов.

В Австралии стараются привлечь к спорту больше взрослых людей. И в этом помогают новые правила, которые создают более непринуждённую обстановку.

Учёные из техасской биотехнологической компании создали генетически модифицированных мышей с густой шерстью, которая напоминает ту, что была у мамонтов. В «Colossal Biosciences» заявляют, что пытаются вернуть в природу предков слонов, чтобы они могли жить в арктических условиях.

Учёные в США спасают популяцию оцелотов. В дикой природе страны их осталось совсем мало. Специалисты запустили программу разведения в неволе.

В Новой Зеландии выпустили в дикую природу 11 киви. Этим редким нелетающим птицам угрожает исчезновение. В последние десятилетия специалисты работают над спасением популяции. Часть мер – уничтожение инвазивных хищников.

На Кипре старых кур не отправляют на убой после того, как они «выходят на пенсию». Одна из оливковых ферм нанимает птиц, чтобы те удобряли почву. Её владельцы говорят, что органический помёт повышает урожайность и даже предотвращает болезни деревьев. Об этом подробнее.

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