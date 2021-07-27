252 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+126), Североморске (+25) и Мончегорске (+23).

Антитела из сыворотки крови пациентов, которые привились «Спутником V», с «альфа»-вариантом коронавируса нового типа справляются хорошо, а с «бета»-штаммом и вирусами с мутацией - хуже. Выводы учёных опубликовал научный журнал «Nature Communications», сообщает ТАСС. «Альфа»-вариантом называют одну из новых разновидностей коронавируса, которая появилась в Великобритании в конце осени 2020 года, «бета» - – примерно в то же время в ЮАР. Другие разновидности вируса называют также по греческим буквам: бразильский – «гамма», индийский – «дельта» и так далее.

Существующие вакцины созданы на основе первоначальных штаммов, поэтому учёные пытаются понять, насколько эти препараты эффективны против новых вариаций вируса. Учёные уверены, что вакцина «Спутник V» будет защищать пациентов от тяжелых форм COVID-19 и при заражении этими штаммами.