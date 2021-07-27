Детей-инвалидов будут обслуживать вне очередиБолее 5% территории Мурманской области выделено под программу «Гектар Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.07.21 19:30

Учёные уверены, что вакцина «Спутник V» будет защищать пациентов от тяжелых форм COVID-19

252 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в  Мурманске (+126), Североморске (+25) и Мончегорске (+23).

Антитела из сыворотки крови пациентов, которые привились «Спутником V», с «альфа»-вариантом коронавируса нового типа справляются хорошо, а с «бета»-штаммом и вирусами с мутацией - хуже. Выводы учёных опубликовал научный журнал «Nature Communications», сообщает ТАСС. «Альфа»-вариантом называют одну из новых разновидностей коронавируса, которая появилась в Великобритании в конце осени 2020 года, «бета» - – примерно в то же время в ЮАР. Другие разновидности вируса называют также по греческим буквам: бразильский – «гамма», индийский – «дельта» и так далее.

Существующие вакцины созданы на основе первоначальных штаммов, поэтому учёные пытаются понять, насколько эти препараты эффективны против новых вариаций вируса. Учёные уверены, что вакцина «Спутник V» будет защищать пациентов от тяжелых форм COVID-19 и при заражении этими штаммами.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Метод исследования». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый четвертый россиянин хотел бы воспользоваться ипотекой от работодателя-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 33 копейки, а доллар потерял 25 копеек-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Детей-инвалидов будут обслуживать вне очереди
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика