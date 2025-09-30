Учёных из Арктического и антарктического научно-исследовательского института поделились роликом, рассказывающем о «Буднях океанологов в Арктике»

К специалистам нередко наведывается нерпа Нюра, она приходит подышать и радует полярников своим забавным появлением.

Зондирование океана и отбор проб — важная часть работы учёных. Недалеко от станции «Ледовая база Мыс Баранова» эти исследования в сезон проводятся дважды в неделю.

Для сбора в майну опускают прибор, который фиксирует температуру, солёность и давление воды. Затем с помощью лебёдки на глубину отправляются батометры — специальные ёмкости, захлопывающиеся один за другим и собирающие пробы с заданных горизонтов.

«Мыс Баранова» - высокоширотная обсерватория, которая выполняет задачи по комплексному изучению природной среды Арктики в условиях меняющегося климата.