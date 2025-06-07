Результаты первого дня ЕГЭ-2025 в Мурманской области: 12 выпускников сдали экзамены на 100 балловУчёным до всего есть дело: изобрели генетический тест для оперативной диагностики опухоли мозга, узнали, чем пахнут древнеегипетские мумифицированные тела
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.25 13:35

Учёным до всего есть дело: изобрели генетический тест для оперативной диагностики опухоли мозга, узнали, чем пахнут древнеегипетские мумифицированные тела

Учёные обнаружили самое древнее известное доказательство того, что люди изготавливали орудия из китовой кости, заостряя их для охоты. Такие орудия нашли в ходе раскопок ещё в конце XIX века в Бискайском заливе недалеко от Испании и Франции.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Генетический тест, разработанный британскими учёными, теперь может диагностировать опухоли мозга всего за два часа. Это сокращает текущий период ожидания в 6-8 недель.

От растяжки рук до лёгкого пилатеса: группа пенсионеров в Хорватии сохраняет активность в свои преклонные годы. А проводит занятия 95-летняя фитнес-тренер Джурджа Вукович.

Дайверы-волонтёры подбирают пластиковые бутылки, покрышки и ржавые якорные цепи со дна Эгейского моря у греческого острова Алонисос. Такую уборку финансирует ЕС.

Чилийцы решили избавить от мусора реку, протекающую через Сантьяго. При этом используют инновационный метод очистки с помощью пузырьков воздуха.

Небольшой британский стартап «Cocoon» придумал, как перерабатывать отходы новых электрических сталелитейных печей и превращать его в компонент экологичного бетона. Об этом подробнее.

Учёные обнаружили самое древнее известное доказательство того, что люди изготавливали орудия из китовой кости, заостряя их для охоты. Такие орудия нашли в ходе раскопок ещё в конце XIX века в Бискайском заливе недалеко от Испании и Франции.

Новая интерактивная выставка в Перу позволяет совершить виртуальное путешествие по археологическому памятнику Гран-Пахатен. Туристам вживую посетить его сложно, поскольку требуется разрешение властей.

Учёные обнаружили, что древнеегипетские мумифицированные тела источают древесные, пряные и сладкие ароматы. В ходе своего исследования они также детальнее изучили практику и материалы мумификации.

Кухня Марокко – в центре внимания. ООН пополняет её блюдами свой Международный атлас продуктов питания – цифровую платформу для сохранения кулинарных традиций.

В Бразилии защитники животных выпустили в океан десятки детёнышей черепах. Понаблюдать за этим пришли местные жители и туристы.

Рыбы-клоуны сжимают свои тела во время тепловых волн. К такому выводу пришли учёные, изучая этих ярких тропических рыбок у берегов Папуа – Новой Гвинеи.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире02:30«Медленное ТВ-Камин».05:25«Любовь в розыске». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)30 млн рублей: подведены итоги акции «Судебные приставы — детям»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Конференция ПАСЗР поддержала и ряд инициатив Мурманской областной Думы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»