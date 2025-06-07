Учёным до всего есть дело: изобрели генетический тест для оперативной диагностики опухоли мозга, узнали, чем пахнут древнеегипетские мумифицированные тела

Учёные обнаружили самое древнее известное доказательство того, что люди изготавливали орудия из китовой кости, заостряя их для охоты. Такие орудия нашли в ходе раскопок ещё в конце XIX века в Бискайском заливе недалеко от Испании и Франции.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Генетический тест, разработанный британскими учёными, теперь может диагностировать опухоли мозга всего за два часа. Это сокращает текущий период ожидания в 6-8 недель.

От растяжки рук до лёгкого пилатеса: группа пенсионеров в Хорватии сохраняет активность в свои преклонные годы. А проводит занятия 95-летняя фитнес-тренер Джурджа Вукович.

Дайверы-волонтёры подбирают пластиковые бутылки, покрышки и ржавые якорные цепи со дна Эгейского моря у греческого острова Алонисос. Такую уборку финансирует ЕС.

Чилийцы решили избавить от мусора реку, протекающую через Сантьяго. При этом используют инновационный метод очистки с помощью пузырьков воздуха.

Небольшой британский стартап «Cocoon» придумал, как перерабатывать отходы новых электрических сталелитейных печей и превращать его в компонент экологичного бетона. Об этом подробнее.

Учёные обнаружили самое древнее известное доказательство того, что люди изготавливали орудия из китовой кости, заостряя их для охоты. Такие орудия нашли в ходе раскопок ещё в конце XIX века в Бискайском заливе недалеко от Испании и Франции.

Новая интерактивная выставка в Перу позволяет совершить виртуальное путешествие по археологическому памятнику Гран-Пахатен. Туристам вживую посетить его сложно, поскольку требуется разрешение властей.

Учёные обнаружили, что древнеегипетские мумифицированные тела источают древесные, пряные и сладкие ароматы. В ходе своего исследования они также детальнее изучили практику и материалы мумификации.

Кухня Марокко – в центре внимания. ООН пополняет её блюдами свой Международный атлас продуктов питания – цифровую платформу для сохранения кулинарных традиций.

В Бразилии защитники животных выпустили в океан десятки детёнышей черепах. Понаблюдать за этим пришли местные жители и туристы.

Рыбы-клоуны сжимают свои тела во время тепловых волн. К такому выводу пришли учёные, изучая этих ярких тропических рыбок у берегов Папуа – Новой Гвинеи.