189 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше все заболевших в Мурманске (+89), Мончегорске (+29) и Оленегорске (+23).

Полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно, заявил РИА «Новости» заместитель директора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ранее Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%. Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил эпидемиолог.

Другой новостью поделился глава Центра имени Гамалеи. По словам Александра Гинцбурга, учёным удалось разработать вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «дельта». Однако ещё рано говорить о степени эффективности такой вакцины, отметил Гинцбург.