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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.23 19:30

Учёный из Кольского научного центра изобрёл универсальный крем на основе иван-чая

Его творение - результат долгих экспериментов, в результате которых он создал полезный косметический продукт с натуральными экстрактами.

Небольшая лаборатория в одном из корпусов Кольского научного центра. Здесь немного места, зато есть всё необходимое для создания крема, который многие ждали. Натуральная текстура без отдушек и искусственных компонентов позволяет использовать косметическое средства для любого участка тела.

София Шитц, разработчик-технолог: «Он универсален, может использоваться для любых частей тела. Восстанавливающие и антиоксидантные свойства у него. Очень хорошо помогает при различных повреждениях кожи. Помимо экстракта восстанавливающего ещё есть депантенол и витамин Е».

Автор крема - местный учёный Никита Цветов. Раньше он искал способы извлечения полезных веществ из растений с помощью глубоких натуральных эвтектических растворителей. Освоив методику, молодой человек нашёл ей и практическое применение. Так появился инновационный крем.

Никита Цветов, изобретатель универсального крема, научный сотрудник Кольского научного центра: «Растения, произрастающие в более жёстких климатических условиях, в частности на Кольском полуострове, накапливают больше полезных веществ, чем те же самые виды растений, произрастающие в других климатических регионах. Это мы доказывали и в своих исследованиях, научных работах».

Крем создан на основе концентрированного экстракта иван-чая. Полезные свойства в нём не только сохранены, но и преумножены. Таких компонентов нет ни в одном косметическом средстве в России, уверяют создатели. И считают, что продукцию, произведенную на базе Кольского научного центра, можно назвать уникальной даже в мировом масштабе.

Константин Данилин, специалист по связям с общественностью Кольского научного центра: «Мы сравнивали с канадским экстрактом, который не эвтектический, но тоже из экстрактов иван-чая. В нашем экстракте гораздо больше полезных веществ».

Испытания нового крема проводили на добровольцах. Животных учёные не использовали. Создатели косметического средства уверены, что их изобретение скоро станет популярным, причём не только в Заполярье, но и во всей России.

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