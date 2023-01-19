Учимся актёрской импровизации: «самое главное, меньше думать, больше реагировать»

В арт-пространстве «Контейнер-холл» начались занятия по актёрской импровизации, которые проводит хореограф и один из участников Арктического театра.

- Самое главное, меньше думать, больше реагировать. Не стараться быть смешным, не стараться понравиться себе или окружающим. Скорее, наоборот, быть максимально непосредственным.

Актёрская импровизация - это форма театра, в которой сюжет формируется спонтанно, а действия происходят незапланированно для всех участников процесса. Главная задача такого времяпрепровождения - проработка комплексов и боязни сцены. Так же, благодаря курсам импровизации, можно освоить азы актёрского мастерства.

Посетить занятия в молодёжном пространстве может любой желающий. Следующие встречи запланированы на 21 и 28 января.