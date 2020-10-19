Учимся беречь природу

Сколько можно сберечь природных и энергоресурсов, придерживаясь простых правил экономии, узнали школьники снежногорской школы.

Целую неделю с учащимися снежногорской школы работали волонтёры. Идея акции проста – рассказать как можно большему числу жителей планеты о том, как сберечь природные ресурсы. Например, пятиклассникам предложили соблюдать простые правила для экономии воды.

Валерия Городкова, 9-й класс, школа №266, волонтёр, г. Снежногорск: «Ребята отзываются вполне отлично. У них очень много идей, как вы заметили. И очень порадовались, что мы к ним пришли».

Из подделок, для которых школьники использовали бросовый материал, удалось организовать выставку. Здесь вазы, подставки для карандашей, салфетницы, рамки для фото и много других полезных в хозяйстве вещей.

Маргарита Лесина, 5-й класс, школа №266, г. Снежногорск: «Можно не срывать розы или покупать их, а делать цветы своими руками. Главное, что найти материалы для поделок легко – подойдёт любая ненужная вещь».

Максим Сулименко, 5-й класс, школа №266, г. Снежногорск: «Коробка из-под обуви, использовал краски, пластилин, куда же без него! И фантазию – самое главное».

Такие акции очень организовать просто, нужно только воображение. Да, и школьникам они приходятся по душе, отмечают волонтёры.

Ряды школьников-волонтёров с каждым годом пополняются, учащиеся с удовольствием рассказывают друг другу о возможной помощи человечеству. Добро растёт вместе с детьми.