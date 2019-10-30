Учимся говорить «нет» плохой компании и опасной привычке

Мы продолжаем информационную антинаркотическую кампанию в эфире телеканала «Артик-ТВ». В сегодняшнем сюжете мы расскажем об опасности первой пробы наркотиков, способах отказа от неё и единственно правильном выборе – выборе здорового образа жизни.

Специалисты единодушно заявляют, что мнение о том, что один раз попробовав наркотики человек не станет зависимым, в корне ошибочно. При нынешнем развитии «индустрии смерти», именно так называют производство психотропных препаратов, первая проба способна не только навсегда сделать человека наркоманом, лишить рассудка, но и убить. Чаще всего к быстрому летальному исходу приводят синтетические наркотики, но при этом, губительное действие традиционных наркотических средств, не стало меньше.

«Если мы говорим о современных наркотиках, то привыкание достаточно быстро происходит, - говорит Олег Шмидт, заместитель главного врача по детской наркологии Мурманского областного наркологического диспансера. - Болезненные и летальные исходы тоже могут быть».

Впервые наркотики пробуют, как правило, в подростковом возрасте. Так несовершеннолетние бросают вызов запретам, стараются подражать мнимому авторитету раскрепощённых ровесников, а не родителям и другим взрослым, оберегающим их от страшного шага, который зачастую разделяет жизнь на «до» и «после» и становится движением в пропасть.

«В первую очередь, много зависит от воспитания, семьи. Если ребёнка учат с детства тому, что не всё полезно, что у тебя есть собственное мнение и свой выбор, отказываться проще, - говорит Ольга Сиротенко, психолог психологической службы УФСИН России по Мурманской области. - Здесь может сыграть эффект внезапности. Например, если рядом откажется друг, который отсоветует, чье мнение будет важно для подростка. Может сыграть роль, когда незнакомый человек просто выскажет свою точку зрения, которую услышит подросток. Факторов много, отказывать можно, нужно и это делают подростки».

Выбор должен быть всегда один, он лежит на поверхности - твердое «нет» наркотикам, и твёрдое «да» здоровой жизни, долгой и успешной жизни, где будущее зависит только от трудолюбия, а не от очередной дозы убивающего психотропного вещества. От компании, где предложат попробовать наркотики, застрахованных нет. И здесь есть чёткие рекомендации, как спастись от нависшей угрозы.

Артём Новгородский, сторонник здорового образа жизни: «На самом деле все зависит от круга общения. Если ты попал туда, то задумайся над выбором круга общения. И если так получилось, что ты случайно попал, то вставай и уходи. И не возвращайся туда никогда! Потому что это дело плохо заканчивается».

В этом вопросе и сторонники здорового образа жизни, и эксперты единодушны во мнении.

Елена Матвеева, медицинский психолог Мурманского областного наркологического диспансера: «Ты должен твёрдо сказать «нет» без объяснения причины. Развернулся и ушёл. Как можно быстрее рви отношения с этой компанией. Самостоятельно. Я не говорю, что нужно куда-то бежать, рассказывать взрослым. Ты туда самостоятельно попал, ты самостоятельно говоришь «нет», не объясняешь причину и оттуда выходишь».

События могут развиваться по-разному. Например, подросток сказал «нет», стал уходить, и увидел агрессию. Как быть в таком случае?

Елена Матвеева, медицинский психолог Мурманского областного наркологического диспансера: «В этом случае рекомендация такая: нужно остановиться, успокоить товарищей, что якобы ты с ними всё равно: «Не волнуйтесь, я в компании по-прежнему. Но это только для вида. Не нужно провоцировать тех, кто может уже находиться в состоянии опьянения, он не знает этого пока. Сказать так, ребята я сегодня под родителями. Я сейчас приду, а если они увидят, то нам всем тут не поздоровится».

И очень быстро оттуда уходить и никогда не возвращаться. Бояться угроз и преследований после, и тем более, идти на поводу у плохой компании не стоит. Важно помнить, подросток не остается один на один с проблемой, всегда есть взрослые готовые ему помочь. Елена Матвеева, медицинский психолог Мурманского областного наркологического диспансера: «В этом случае нужно найти адекватных взрослых и все им рассказать. Как правило, это родители. Даже если подросток считает, что у него родители строгие, всё ему запрещают, поверьте, любые родители обязательно помогут».

Обратиться можно и к учителям в школе, наставникам молодёжных организаций. Но, как утверждают специалисты, после твёрдого «нет» со стороны подростка в ответ на предложение первой пробы, плохая компания навсегда забывает о нём.