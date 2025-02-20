Учимся избегать межнациональных конфликтов

В Центре современного искусства г. Мурманска состоялся семинар «Этноконфликтология и предотвращение межнациональных конфликтов».

Навыки урегулирования конфликтов путём переговоров или, в конкретном случае, «медиация» позволяют сохранять человеческие и деловые отношения.

Специалисты разного уровня собрались на одной площадке, чтобы обсудить психологию коммуникации. Такие семинары ежегодно организовывает Министерство внутренней политики Мурманской области.

Римма Николаева, главный специалист Министерства внутренней политики Мурманской области: «Конфликтные ситуации возникают в разной среде, особенно они опасны между народами, межнациональные конфликты…Чтобы предотвратить такие проявления, Министерство внутренней политики регулярно проводит семинары для государственных и муниципальных служащих, сотрудников культуры и образования, сотрудников социальной помощи, информационной, молодёжной политики. Цель таких мероприятий – избежать такие ситуации на рабочем месте и в коллективе».

На образовательные встречи приглашают выдающихся спикеров. В этом году им стал кандидат политических наук и эксперт в области переговоров Самир Гараев.

Самир Гараев, эксперт в области медиации и медиативных технологий, педагог-психолог: «Во-первых, мы сегодня обсудим природу возникновения конфликта, разберём этапы возникновения конфликта, какие конфликты существуют: этнические, социальные, политические, бизнес… Важны и направления, например, как разделить конфликтные ситуации, как правильно выйти из конфликта и как правильно урегулировать конфликт».

Тема вызвала значительный интерес среди специалистов. В семинаре участвовали более 80 человек со всей Мурманской области.

После лекционной части состоялся практический мастер-класс, где участники смогли потренироваться в медиации и попробовать применить полученные знания.