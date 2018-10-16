Учимся писать рецензии на кукольные спектакли

Как преодолеть страх перед написанием рецензии театральной постановки? В Мурманском областном театре кукол, который в этом году отмечает свой 85 день рождения, ответ на этот вопрос журналисты искали вместе с приглашенными на юбилей гостями.

Рецензию неспроста считают одним из самых сложных журналистских жанров. Такая работа требует хороших теоретических знаний и большого практического опыта. Возможно, именно поэтому найти хорошую рецензию, которая не будет простым пересказом или информационной справкой, достаточно тяжело. Приехавший в Мурманск доцент Ярославского государственного театрального института Вячеслав Летин говорит, что кукольным спектаклям профессиональную оценку мастера слова дают редко. Причина проста: в этом особом, вдвойне сложном жанре искусства не каждый сразу разберётся, на что обратить внимание, как оценить игру актера и его единение с куклой. Чтобы найти ответы на волнующие вопросы и разобраться с практической частью гость из Ярославля провёл мастер-класс для представителей прессы.

Какой должна быть хорошая рецензия? Вячеслав Летин говорит, что начинать работу стоит с анализа названия спектакля, проследить какой скрытый смысл оно несёт, как соотносится с пьесой. Специалисты советуют избегать штампов и ярлыков в рецензии. Например, многие ошибочно считают театр кукол «театром для детей». Как рассказывает гость встречи, такой стереотип остался с советских времен, когда искусство претерпело безжалостную градацию. Актёры мурманского театра кукол рассказывают, что на спектаклях интересно и детям и взрослым, ведь каждый соотносит увиденное со своим жизненным опытом.

На мастер-классе рассмотрели самые распространенные ошибки рецензирования спектаклей в СМИ и даже попробовали оценить постановку «Когда родился Дед Мороз...», в которой одним из ключевых моментов оказалось именно многоточие в названии. Учиться подмечать такие детали для качественной работы необходимо, считает гость встречи. Единственным способом преодолеть страх к написанию рецензии, участники мастер-класса единогласно признали практику. Ведь пока не начнёшь работать в этой сфере, не погрузишься в обстановку и не прочувствуешь замысел режиссера, написать дельного отзыва не получится.