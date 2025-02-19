Учимся соблюдать цифровую гигиену

Что такое цифровая гигиена и как её соблюдать? О таком термине знает далеко не каждый взрослый, не говоря уже о детях.

Как правильно её соблюдать, рассказали специалисты в этой сфере на мастер-классе по кибербезопасности в Центре дополнительного образования «Лапландия».

Артемий Алексеев хорошо знает, насколько важно хранить свои данные в безопасности, поэтому на важных аккаунтах у него стоят разные пароли, подключена многоуровневая аутентификации, чтобы, даже подобрав код, злоумышленник не смог зайти на его страницу.

Артемий Алексеев, участник мастер-класса по кибербезопасности: «Я считаю, что это поможет утаить свои данные от других людей, чтобы не было распространения каких-либо, так скажем, компроматов на меня, чтобы я мог спокойно жить, у меня не было никаких проблем в Сети».

А вот Матвей Астафьев, соблюдая кибергигиену, хочет обезопасить себя таким образом от мошенников, ведь их технологии обновляются, а идеи о том, как забрать чужие деньги, становятся изощреннее.

Матвей Астафьев, участник мастер-класса по кибербезопасности: «Я хочу знать больше о кибербезопасности, чтобы защищать свои данные и не попасться на уловки мошенников».

Для того, чтобы дети знали, насколько важно следовать правилам цифровой безопасности, в Мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» провели встречу со специалистами.

Роман Булатов, начальник отдела развития систем коммуникаций Минцифры Мурманской области: «Уроки цифровой безопасности нужны в целях того, что мошенники не стоят на месте, они развиваются, они придумывают более изощренные методы обмана, поэтому надо постоянно поддерживать сведения в актуальности, проводить такие уроки необходимо не только с детьми, но и со взрослыми».

После урока дети не только сами узнают о цифровой безопасности более подробно, но и расскажут об этом своим родителям, бабушкам и дедушкам.