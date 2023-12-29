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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.23 19:30

Учимся у Татьяны Головиной делать северного оленя из бумаги для новогодней ёлки

Татьяна Головина с детства занимается рукоделием и знает немало техник, с помощью которых можно создать игрушки. Секретами мастерства она делится с посетителями филиала №6 центральной городской библиотеки.

Татьяна Головина, заведующая Информационным интеллект центром филиала №6 Центральной городской библиотеки города Мурманска: «Основное моё занятие – это лепка из полимерной глины. Ягоды Кольского края: морошка, черника, брусника. Потом немножко сладости лепила, а сейчас увлеклась ватной игрушкой. Керамика, лепка тоже, но и из глины, которая запекается затем в муфельной печи».

Мы попросили Татьяну научить нас делать северных оленей из бумаги.

Для создания такой игрушки важно правильно подготовиться. Чтобы изготовить трубочки, из которых и состоит работа, нужно взять кусочки газеты и скрутить их в жгутики, а потом покрыть акриловым лаком. Когда слой застынет, можно начинать творить, но, чтобы изделия были эластичными, их нужно замочить в воде…

По такой схеме в шахматном порядке нужно создать несколько рядов. Это будет туловищем нашего оленя. Важно придерживать ряды вместе и следить за расстоянием между ними, чтобы сохатый получился красивым…

Нашему северному оленю осталось добавить рога, завязать на ногах копыта и новогодняя игрушка готова!

Благодаря такому мастер-классу у нас получилось сделать северного оленя, который будет украшать нашу новогоднюю ёлку.

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