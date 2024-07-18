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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.07.24 19:30

Учимся заваривать вкусный чай из даров Заполярья у Дмитрия Кальчука

В лесах Кольского полуострова растёт огромное количество ягод и цветов, которые можно заваривать в чай.

Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «В мурманских лесах растёт всё, что можно с успехом положить в чай. Например, это иван-чай, который собирают обычно ещё до цветения таких цветков, но и их тоже можно положить к себе в чашку, потому что они сладкие».

Мы решили узнать, что можно найти в Заполярье, чтобы заварить в чайнике. Далеко ехать не пришлось, всё можно найти в черте города и даже в своём дворе. Но среди нас есть и те, кто в Мурманске сбором трав занимаются профессионально. Знакомьтесь, Дмитрий Кальчук.

Дмитрий Кальчук, руководитель компании по производству иван-чая и других северных продуктов: «У нас в Мурманске сезон идёт один раз - это с 1 июля где-то и до 15 августа. Примерно так. 15 августа уже и пух летит, и иван-чай стареет и силу теряет. То есть, когда он начинает цвести, листы уже отдают свою энергию, поэтому нужно собирать иван-чай, когда он молодой, без цветов и тогда будет полная энергия у иван-чая».

В чайник идёт всё! И одуванчики, и листья черники, клюквы, морошки, голубики, березы, даже шишки, иголки и многое другое. Но важно правильно их собирать.

Дмитрий Кальчук, руководитель компании по производству иван-чая и других северных продуктов: «Например, женьшень - у него корень, а остальное, наверное, не используется. Возможно, оно используется, но по-другому. Где-то и стебли используют для разных нужд, и листья используют в иван-чае и цветы используют. Вязолистный лабазник, в простонародии - таволга, можно заваривать вместе c чаем, его отваром можно помыть голову, а порошок из цветков помогает при насморке. Лапчатка прямостоячая - калган помогает при воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта и полости рта. И даже ягель можно найти в северный сборах».

Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «На Кольском полуострове растёт и очень много клевера, который также кладут в чай. Но его можно ещё и употреблять без какой-либо обработки, потому что его лепестки очень сладкие».

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