«Учи.ру» - уходим на дистанционное обучение

Как будет выглядеть дистанционное обучение, похоже, слабо представляют себе не только родители, но и сами педагоги. Но уже с понедельника дети войдут в учебный режим, ведь не смотря на происходящую ситуацию, подрастающее поколение должно развиваться умственно и физически.

Пока же родители совестно с педагогами тестируют возможные для обучения площадки.

Например, одна из программ, позволяющая проводить видеоконференции с большим числом участников. Здесь для учителя имеется масса полезных функций: можно опросить каждого ученика отдельно, написать задания на интерактивной доске, надиктовать текст.

Юлия Лашкова, родитель: «Пока это единственная площадка, на которой можно работать всем классом. Для участия в конференции подойдёт любой гаджет: компьютер, планшет или даже мобильный телефон. Одно но, качество изображения и звука зависит от скорости интернета».

Анастасия Стручкова, родитель: «В этой программе можно показывать детям презентации. Уроки будут по 20-25 минут. Они для учащихся начальной школы начнутся с 9 и до 11, у среднего звена - с 11 до двух или трёх часов дня».

Под натиском интернет-пользователей, готовых к обучению, многие учебные порталы не выдерживают, происходят сбои. Под эту категорию, например, попадает ресурс «Учи.ру». Сама же платформа довольно проста для восприятия, универсальна и интересна для любого ребёнка.

На дистанционное обучение перешли и учреждения дополнительного образования. Конечно, полноценным занятиям пришли на смену лёгкие тренировки, онлайн-курсы и упрощённые задания. Тем не менее, как показывает практика, детям удаётся разминаться, повторять задания и элементы уроков. Главное, не лениться ни ребёнку, ни его родителям.