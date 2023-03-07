«Учись и познавай!»: юные добровольцы встретились с руководителем Единого волонтёрского центра

В Мурманске волонтёрство становится всё популярней. Недавно появившееся всероссийское «Движение Первых» уже собрало немало активной молодёжи. Юные добровольцы встретились с руководителем Единого волонтёрского центра для живого диалога.

Руководитель Единого волонтёрского центра региона Евгения Чибис встретилась с активистами Движения Первых. По личному признанию, в школе она была отличницей с большой тягой к познанию мира. С годами этот интерес не иссяк, только теперь она помогает это делать и другим. А волонтёрство – отличный способ расширить кругозор.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Сейчас о волонтёрстве знают все: школьники и молодёжь. Мы рады новым и новым людям, которые только вовлекаются в волонтёрство. Здесь я вижу опытных волонтёров и незнакомые лица, новые, с которыми мы только познакомимся. Если будут вопросы о волонтёрстве, то это моя миссия – рассказать всё, как стать волонтёром и как помогать людям».

В нашем регионе довольно много волонтёров не только среди студентов и взрослых, но и школьники с большим интересом подключаются к этому делу.

Ева Косач, волонтёр, ученица Мурманского политехнического лицея: «Нам ещё с первых классов наша классная руководитель рассказывала, если я буду помогать людям, относиться ко всем хорошо, то и ко мне будет такое же отношение. Я стараюсь делать для всех добро. У меня, благодаря волонтёрству, появилось много друзей, знакомых. Я чувствую себя лучше, когда занимаюсь волонтёрством».

Софья Тормозова, волонтёр, ученица 36-й школы: «Я волонтёрством занялась в пятом классе. Начала с акции «Спаси жизнь маленькому животному». Мы собирали корм, отдавали в приюты. Очень хочу узнать про Движение Первых, что это такое. Рассказать в своей школе, что это такое. Заинтересовать других учеников, чтобы они тоже участвовали в Движении Первых».

Встреча «Учись и познавай!» оказалась очень познавательной для всех участников.