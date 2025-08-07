Учить детей – это призвание, а вести блог об этом – популяризация профессии педагога

В этом уверена мурманский учитель Софья Мясникова. Софья Мясникова уже три года работает в сфере образования. И считает, что дарить детям знания – лучшее, что она может делать. Школьники любят учительницу за то, что она креативная и с ними на одной волне.

Софья Мясникова, педагог-организатор Мурманского международного лицея: «Мы живём в одном информационном поле. Я понимаю, о чём они говорят, в чём смысл их шуток. Плюс, стараюсь понимать, о чем говорят дети, о чём их боли, в чём трудности, чтобы быть настоящим и грамотным наставником для них».

А ещё Софья успевает вполне успешно вести свой блог. В одной из соцсетей, где Софья делится своим лайв-стайлом, у нее более 10,5 тысячи подписчиков.

Софья Мясникова, педагог-организатор Мурманского международного лицея: «У меня есть телеграм-канал, там почти три тысячи подписчиков. Учителя со всей страны узнают не только об особенностях моей работы, но и работы на Крайнем Севере. Недавно мне даже поступил комментарий, что девушка, подписанная на мой блог, настолько влюбилась в север, что переезжает к нам работать».

Девушка состоит во Всероссийском сообществе членов наставников-просветителей и ведёт страницу в рамках этой деятельности в соцсети «ВКонтакте». В день Софья тратит по 2-3 часа на блогерство. Это съёмки, монтаж и создание самого поста. Вдохновляют на контент дети и процесс их обучения. Мурманчанка делится, что ни за какие контракты не откажется от профессии учителя.

Софья Мясникова, педагог-организатор Мурманского международного лицея: «Я хочу быть в контакте с детьми, для меня это очень важно. Об этом я говорю в школе, когда мне дают какую-то дополнительную работу. Я понимаю, что это отрывает меня от образовательного времени с детьми, когда я могу не просто учить, но и общаться. Мне важно, чтобы в моей жизни были ученики и важно передавать им знания».

Софья уверена, что благодаря блогерству, она сможет популяризировать столь важную профессию педагога. А ещё, показывая трудности работы и радости, девушка не просто делится своей жизнью с подписчиками, но и помогает им понять, что семья, знания и целеустремленность – самые главные ценности в жизни.