Учитель информатики 9-й гимназии стал лучшим в городе

Звание «Учитель города» досталось учителю информатики из 9-й гимназии. В Мурманске подвели итоги ежегодного конкурса «Учитель города». На торжественной церемонии поздравили лучших педагогов и тех, кто всю жизнь посвятил образованию и остался верен профессии несмотря ни на какие сложности.

В Доме культуры имени Кирова в первую неделю октября традиционно подводят итоги конкурса «Учитель города». Здесь собираются лучшие педагоги из дошкольных учреждений, преподаватели школ и лицеев и заслуженные ветераны труда, которые всю свою жизнь посвятили детям. В век информационных технологий, когда учитель перестал быть единственным источником знаний, личность наставника все равно остается неизменно важной.

Конкурс «Учитель города» проводится более 20 лет. За эти годы в нём приняли участие более 500 педагогов, многие из которых впоследствии достойно представили столицу Заполярья на всероссийском уровне. В этом году высокого звания удостоился учитель информатики Андрей Хамицевич.

- Для меня главное, чтобы дети уходили счастливыми, чтобы я донёс до них то, что хотел донести, чтобы они узнали что-то новое от меня, - говорит Андрей Хамицевич, учитель информатики гимназии № 9 г. Мурманска. - Это самая лучшая благодарность.

По словам главы администрации, наш город славится высокими показателями по качеству образования, сильными педагогическими кадрами, яркими и необычными проектами и именно в рамках конкурса учителя могут заявить о себе, поделиться опытом и отточить мастерство.

-Это командная игра. Первое - это наши талантливые дети, команда родителей и конечно учителя, воспитатели детских садов, вот когда они работают вместе, тогда получается результат, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.