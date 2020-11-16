Учитель истории из Мурманска стал победителем в «Своей игре»

Выпуск с его участием вышел в эфир 15 ноября на телеканале «НТВ».

В каждой игре участвуют 3 игрока, цель которых не только проявить эрудицию, но и сделать это быстрее соперника.

Виталий Егоров из Мурманска блестяще справился и с тем, и с другим, набрав по итогу 16500 тысяч очков. Его соперниками во второй игре 14-го мини-цикла турнира «Через тернии к звёздам» были монтажник систем сотовой связи из Красноярска Денис Обух и инженер из Брянска Николай Николаев.