Учитель из Мурманска Анжела Ганеева, известная образовательным видеороликам в «TикТоке», подала заявку на участие во Всероссийском форуме классных руководителей

Девушка приглашает к участию в испытании и своих коллег.

В 2021 году форум классных руководителей собрал более тысячи педагогов со всей страны, в том числе из Мурманской области.

Отбор участников форума в этом году пройдёт в три этапа: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и видеовизитка, в которой педагог должен рассказать о своей мотивации к участию в форуме.

Пройти регистрацию будущим конкурсантам необходимо до 25 апреля.

Всероссийский форум классных руководителей состоится в октябре в Москве.