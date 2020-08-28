Учителей пропустят в школу после сдачи теста

В правительстве Мурманской области разъяснили, как будет организовано масштабное тестирование учителей на коронавирусную инфекцию.

Забор биоматериала будет вестись в пятницу и субботу. Чтобы процедура прошла безопасно и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, составлен график сдачи анализа.

Тестирование осуществляется через государственные учреждения здравоохранения в муниципалитетах. Педагоги Мурманска и Североморска сдают анализ на базе Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи. Если кто-то из работников не успеет сдать тест в организованной группе, его направят на бесплатное тестирование в отдельном потоке.

Результаты поступят в образовательные организации до начала учебного года, после чего педагоги смогут приступить к работе.

В настоящее время такая проверка обязательна только для учителей общеобразовательных организаций.