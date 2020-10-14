Учителя биологии проходят курс повышения квалификации в технопарке «Кванториум-51»

Одними лекциями обучение не ограничится. За несколько дней программы педагоги познакомятся с современными кейс-технологиями, используя новейшее оборудование.

Педагоги из разных городов области с интересом наблюдают за тем, что происходит на столе. Сегодня они в роли учеников проверяли окружающую среду на наличие бактерий. Такое задание биологи получили в рамках программы повышения квалификации в технопарке «Кванториум-51».

Антон Бояринов, методист и педагог дополнительного образования центра «Лапландия»: «Мы сами являемся сейчас участниками такого кейса, то есть, представляем себя на месте детей для того, чтобы в дальнейшем полноценно работать с ними».

Антон Бояринов вместе с другими педагогами учится разрабатывать кейсы, организовывать и внедрять проектную деятельность в свои занятия. За время курса участники сессии под руководством наставников познакомятся с современными методами организации исследовательской работы, используя новейшее оборудование «Биоквантума» детского технопарка «Кванториум-51».

Александра Решетова, заместитель директора центра «Лапландия»: «Отличительной особенностью наших программ является то, что они являются практико-ориентированными. Педагоги могут на практике, используя ресурсы и детского технопарка «Кванториум» и всего центра «Лапландия», туристских баз, которые имеются в нашем распоряжении, отработать педагогические приёмы и ознакомиться с последними тенденциями развития сферы образования».

По окончании обучения все участники, как и положено, сдадут итоговую аттестацию. Их заданием станет разработка собственного кейса.

Наталья Икко, заведующая лабораторией «Биоквантума» детского технопарка «Кванториум-51»: «Конечно, такое оборудование, как у нас, конечно, мало где есть. Но, тем не менее, проектной деятельностью можно заниматься даже при отсутствии оборудования. Поэтому каждый из слушателей разработает свой кейс, исходя из своих возможностей, отработает вот этот кейс с учениками».

Сотрудники «Лапландии» обучают педагогов уже на протяжении двух лет. Работая на опережение развития кадрового потенциала области, центр готовит учителей по технической, естественно-научной, художественной и туристско-краеведческой направленностям.