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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.21 19:30

Учителя из 53-й школы Мурманска совместно с учениками решили модернизировать библиотеку по программе «Arctic school»

Современная библиотека - не только место для хранения фолиантов. В наше время это площадка для занятий, общения, встреч или отдыха. Именно таким концептом вдохновлялись преподаватели и ученики 53-й школы Мурманска, когда подавали грантовую заявку для участия в программе «Arctic school».

Школьную библиотеку ждёт полное обновление – замена мебели, стеллажей, косметический ремонт стен. Иными словами, помещение станет культурно-образовательным центром. Во время обсуждения его концепции ребята и учителя практически на равных могли высказать своё мнение: кто-то предложил поставить кулеры с водой, а кто-то использовать QR-коды для облегчения поиска специализированной информации.

Главе администрации очень понравились идеи детей, но при этом он обеспокоен тем, что программа «Arctic school» вряд ли сможет удовлетворить все заявки.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Что меня уже сейчас беспокоит, хотя и нравится, что явно у нас в этом году гранты не получат все желающие мурманские школы. Ребята этой школы говорят, что они на следующий год ещё хотят что-то придумать. Поэтому это здорово, это круто, а мы сделаем всё, чтобы проекты мурманских школ каждый год реализовывались».

Летом запланированы и обычные ремонтные работы. Что касается  программы «Arctic school», на гранты уже обустроено несколько мурманских школ. Педагоги отмечают, что такие обновления улучшают успеваемость и настроение учащихся.

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