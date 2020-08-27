Учителя могут бесплатно сдать тест на коронавиурс

Об это заявила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Это, по мнению специалистов, позволит избежать распространения COVID-19. Несмотря на меры безопасности, например, дети будут сидеть только в одном кабинете, не переходя из аудитории в аудиторию, носить маски в учебных заведениях не обязательно и риск заболеть остаётся.

К тому же многие педагоги возвращаются из отпусков, поэтому тест необходимо пройти ради уверенности, что ты не представляешь опасности для окружающих.