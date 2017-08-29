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День за днём с «Арктик-ТВ»29.08.17 19:30

Учителя Мурманской области «сверяю часы» перед 1 сентября

По результатам независимого мониторинга, который провели по заданию федерального Министерства образования, Мурманская область вошла в ТОП 10 регионов страны, заняв почётное 4 место.

До учебного сезона осталось буквально пара дней. Волнующий  момент не только для учеников, но и для учителей. А значит, самое время собраться педагогическое совещание, подвести итоги прошлого года и поделиться планами на будущий.

На традиционное августовское педагогическое совещание работники сферы образования региона собираются каждый год. Подвести итоги прошлого года, наметить курс на следующий – не единственные цели этого мероприятия. Такая встреча даёт возможность преподавателям обменяться своими новыми идеями, проектами, поделиться методиками обучения.

- Это традиционное, полезное и  масштабное мероприятие, дающее толчок новому учебному году, - отмечает значимость мероприятия Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области.

Во время совещания в выставочном зале состоялась презентация  инновационного потенциала системы образования Мурманской области. Руководители учебных заведений и педагоги не только представили свои школы и лицеи в лучшем свете, но и рассказали гостям об обновлениях, которые их ждут в грядущем году. Например, в мурманском медицинском колледже в этом году первый раз прошёл набор на факультет профилактической стоматологии.

- В этом году мы за очень короткий период открыли новое направление – «Стоматология профилактическая», теперь на безе Мурманского медицинского колледжа будет вестись подготовка гигиенистов стоматологических, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Владислав Геталюк,  директор Мурманского медицинского колледжа. - Первый набор был на бюджетной основе. Мы его набрали с хорошим конкурсом. Бюджетных мест в этом году было 15.

Педагоги ставят перед собой много задач. Это не только подготовка квалифицированных специалистов, но и формирование полноценной личности гражданина.

- Когда мы создаём условия для развития ребёнка, для общения, всё это работает на человека. Мы должны создать условия, чтобы каждому ребёнку было комфортно в учебном заведении, независимо от его способностей, его потребностей, - отмечает Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области.

Лично поздравить педагогов с началом учебного года прибыла губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Во время совещания были отмечены и особые успехи школьников. Так, каждый пятый ученик региона сдал экзамен по русскому языку с результатом выше 80 баллов. Это ещё раз подтверждает, что нынешняя система образования отвечает всем требованиям. В свою очередь подобные результаты были высоко оценены на федеральном уровне. Мурманская область вошла в ТОП 10 регионов страны.

- По результатом независимого мониторинга, который провели по заданию федерального Министерства образования, Мурманская область, это нам стало известно буквально на днях,  вошла в ТОП 10 регионов России, - сказала глава региона Марина Ковтун. - Вы не торопитесь аплодировать, вы ещё не знаете, что наш регион занимает высокое 4 место! Подлобные успехи в первую очередь заслуга учителей.

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