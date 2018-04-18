Учителя выходят на старт

Дан старт конкурсу «Воспитатель года Мурманской области- 2018». На торжественной церемонии открытия собрались начинающие и уже опытные педагоги дошкольного образования с нашего региона. Им предстоит пройти несколько творческих испытаний, в которых они продемонстрируют своё мастерство в работе с маленькими воспитанниками.

У каждого педагога свои приемы и хитрости при общении с малышами, но всех их объединяет искренняя любовь к детям и умение через игру рассказать об окружающем мире и о серьёзных вещях.