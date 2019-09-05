Удача сопутствовала «Удаче»

В Мурманске завершился очередной сезон дворовой лиги по футболу. И вот призерам и лучшим игрокам Чемпионата и Кубка лиги вручили их заслуженные награды.

Уже 12 лет любительские команды нашего региона, которых насчитывается более 160-ти, не просто играют в футбол, а участвуют в дворовой лиге. Участие – бесплатное. Возраст игроков не имеет значения, здесь найдётся место для каждого, кто хочет погонять мяч.

«Я сам из пригорода, из Полярного. Футбол мне помог найти друзей и обрести уверенность в себе, - рассказывает Александр Шкуратов, футболист команды «Абстракт». - Я узнал город, потому что все игры проходят на площадках города. Плюс - футбол - не просто игра, куда пришёл, мячик попинал… Можно и город узнать, познакомиться с новыми людьми и быть счастливым».

Матчи организуют круглый год, не прерывая сезон и не делая различий между летом и зимой. В Мурманске много футбольных полей с искусственным покрытием. На такой «траве» удобно играть в любую погоду, да и снега спортсмены тоже не боятся.

«Мы открыли очень много спортивных площадок. У нас есть ноу-хау – сдвоенные площадки, когда можно проводить за выходные дни на двух площадках рядом целые районные турниры, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы на самом деле серьёзно подходим к делу, ребята это отмечают. Тем более проводим всепогодный и всесезонный вид спорта. Зимой, поверьте, очень здорово играть в футбол».

По итогам прошедшего чемпионата были награждены лучшие команды. В Высшей лиге первое место занял футбольный клуб «Кристалл», в Первой лиге – «Облако», а главный Кубок лиги дворового футбола получила команда