Ударом ножа в шею: в Мурманске заключён под стражу подозреваемый в убийстве сожительницы

По версии следствия, парочка распивала спиртные напитки в подвале одного из домов по улице Лобова областного центра. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина нанёс женщине удар ножом.