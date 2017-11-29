Удержит ли хенд-мейд молодёжь на Севере?

Гости со всей страны и ближнего зарубежья посетили форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития», который состоялся в Мурманске. Участники делились опытом и обсуждали, как сделать так, чтобы творчество было не только красивым и полезным, но и выгодным.

Представители творческих объединений, предприниматели и чиновники со всей страны, а также из ближнего зарубежья посетили Мурманск, чтобы обсудить перспективы развития творческого предпринимательства. Опыт у всех разный, есть чем поделиться с коллегами и Мурманской области.

Креативная индустрия в Заполярье развивается давно. Сегодня около трети организаций культуры у нас частные. Правительство поддерживает предпринимателей, монетизирующих творчество с 90-х годов прошлого века.

- Это и «Арктический театр» Евгения Владимировича Гомана, это предприниматели в области хенд-мейд, всё это прикладное декоративное искусство, то, чем богато Кольское Заполярье, - говорит Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - И саамская составляющая, и поморская составляющая. А в промежутке - это все те творческие идеи, которые реализуются, в том числе и в ходе фестиваля в Териберке, в ходе фестивалей в Умбе.

Бюджет 2018 года предусматривает 6 миллионов рублей на гранты предпринимателям в творческой сфере. И это не только театры и галереи. В том числе и дизайн. Например, ландшафтный. Помощь правительства оправдана: ведь творческий бизнес, как и любой другой, платит налоги в бюджет области. Более того, он обогащает культурную жизнь региона, разбавляет официальную повестку и делает это качественно.

- Для нашей экономики это очень важно, потому что уже сегодня 19% занятых в экономике людей - это те, кто занят в малом и среднем предпринимательстве, - отмечает Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - И количество таких людей растёт. Но они вносят не только свой вклад в пополнение областного бюджета в виде налогов, они создают другое качество жизни для населения, потому что сфер приложения дизайна очень много. Это и дизайн окружающих пространств, благоустройство города, то есть, мы предполагаем, что это позволит остановить отток населения из Мурманской области.

Продлится международный форум до 1 декабря. Планируется поговорить в его рамках также и о роли опорных вузов в развитии креативных индустрий и обсудить влияние творческой деятельности на туризм в Арктике.