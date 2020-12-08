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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.20 19:30

Удивительная история о безграничной любви Максима и Маргариты

Три года назад Россию облетела жуткая новость: мужчина вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук… Маргарите Грачёвой врачи сумели спасти одну руку, на второй теперь протез. Тем не менее, девушка нашла в себе силы начать жить заново. Сегодня она – автор книги, участница десятков проектов, мама и жена.

Муж Максим во многом помогал Рите на пути реабилитации, сегодня мы поближе познакомимся с мурманчанином, переехавшим с Питера и его удивительной супругой.

Маргарита Грачёва стала известной не по своей воле. Несколько лет назад СМИ пестрели заголовками: «Муж Риты приревновал супругу и тщательно спланировал наказание». Теперь от бывшего возлюбленного у девушки двое сыновей, протез и тяжёлая история из прошлого.

Маргарита Грачёва, мама-трансформер, г. Санкт-Петербург: «В моём случае, а я здраво понимала, что нельзя всех судить по одному человеку. В месяц мне стабильно две-три женщины пишут, которые пережили насилие».

Сегодня девушка светится от счастья: рядом с ней сильный и надёжный человек. Около 10 лет назад Макс отправился за лучшей жизнью в Санкт-Петербург, покинув родное Заполярье. По основной деятельности Максим - строитель, а  душой привязан к музыке.

Максим Андрющенко, муж Маргариты Грачёвой, г. Санкт-Петербург: «Представьте себе, по Невскому гуляем, ребята – группа, барабаны, бас, гитара, играют известные хиты, собирается куча народа, как-то насчитали человек 300, машинам мешали проехать – настолько много людей было».

С детства парень играет на гитаре, освоил ещё несколько инструментов. В городе каналов и мостов он развивается в музыкальном направлении, играет уличную музыку в кавер-группе. Но по некоторым вещам из мурманского прошлого, признаётся парень, он очень скучает.

Максим Андрющенко, муж Маргариты Грачёвой, г. Санкт-Петербург: «Первое, по родителям. Их вижусь редко и очень скучаю. Второе,  по северному сиянию. Это отдельная тема, многие не верят, что такое может происходить. И третье, по нормальной рыбе. Серьёзно, по нормальной и вкусной рыбе».

И как бы ни хотелось говорить с Максимом о Мурманске и Заполярном – городе, в котором он родился и вырос – постоянно возвращаемся к их совместной семейной жизни. Уже больше года ребята находятся в официальном браке, однако, признались в этом только пару месяцев назад.

Маргарита Грачёва и Максим Андрющенко, г. Санкт-Петербург: «Не хотелось безумной огласки, хотелось, чтобы это был наш праздник. Говорят, что у них за отношения будут через год? А вот уже год и прошёл. Что смотреть? Всё хорошо!».

Познакомилась пара через Интернет, как уверяют, сама судьба заставила Риту заметить среди тысяч сообщений оригинальное послание. Затем ребята встречались, в конце концов устроились в городе на Неве. Сейчас трудно их представить друг без друга, как будто, так и было всегда. Только протез и шрамы на теле и душе напоминают, через что пришлось пройти, чтобы теперь быть вместе.

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