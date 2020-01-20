Удивительные гала-концерты трёх городов состоялись в большом ЗАТО

Сказки о том, как родился Новый год, как искали жену Деду Морозу и как прошёл восточный базар, три дня самодеятельные коллективы рассказывали и показывали зрителям ЗАТО Александровск.

Честь открыть трёхдневный сказочный тур по городам большого ЗАТО в этом году выпала Полярному. На сцене Центра культуры вместе со зрителями главный холостяк года искал свою судьбу. В спутницы жизни бородатому волшебнику сватали и восточную красавицу, и птицу дивную, и русалку морскую, а также других сказочных дев. Однако Дедушка Мороз выбрал неотразимую ведущую мероприятия.

Дед Мороз, главный холостяк, г. Полярный: «Если честно и кратко, то слов нет! А если подробно, то все очень понравились, сумасшедшие конкурсантки». Зрители от такой шоу-программы в восторге. И это лучшая благодарность любому артисту.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это своё, это живее, лучше, чем «Голубые огоньки», которые нам предлагают федеральные каналы».

В Снежногорске родился Новый год. Оказывается, что в январе он совсем малютка – крохотные ручки, нежные щёчки. Интересно лишь то, каким станет 2020-й к своему финалу. Но об этом зрители узнают ещё нескоро, а пока наслаждаются концертными номерами.

По сложившейся традиции, каждый из городов ЗАТО Александровск представил на гала-концерте по пять номеров. К слову, это уже 21-й праздник дружбы городов.

Татьяна Атаманюк, и.о. директора городского Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «Наш коллектив живёт хорошо, молодеет, как ни странно, становится более профессиональным, более ярким. Вчера стартовал в Полярном, не скажешь, что это самодеятельные артисты, молодцы».

Юлия Никитина, артист городского Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «Фестиваль состоялся, прошло всё замечательно. Сказка получилась, зритель, думаю, остался доволен. Новый год вступил в свои права и уверено шагает по планете и по городам ЗАТО Александровск».

Гаджиево своей восточной сказкой встречает зрителя прямо в холле, предлагая хорошенько подкрепиться.

Александр Амелькин, артист Центра досуга и творчества, г Гаджиево: «Восток, у нас восточный базар, поэтому мы предлагаем чай, сладости, рахат-лукум, то что, понравится нашим и маленьким, и взрослым жителям».

Ковёр-самолёт с арабскими танцорами перенёс гостей в таинственную восточную страну. И это стало ярким финалом встречи трёх городов. Теперь работники культуры начинают подготовку к не менее важным праздничным событиям года.

Светлана Кузнецова, начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «В 2020 году у нас будут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы. Мы уже сейчас начали подготовку. Наши зрители увидят новые программы».