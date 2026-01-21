Удивительные козули Марины Колечковой побывали даже на Олимпийских и Параолимпийских играх в Сочи

Многовековые традиции поморов богаты различными видами творчества – от плетения из бересты до изготовления козуль. Эти фигурки из теста считаются наиболее древним видом пекарской скульптуры. Вот уже 42 года северная мастерица посвящает себя этому ремеслу.

С самого детства Марина Колечкова интересуется темой народных ремёсел Кольского полуострова. В возрасте восьми лет мама отвела девочку в кружок, где под руководством Людмилы Костюкович Марина начала делать первые творческие шаги. Так детское увлечение переросло в дело всей жизни.

Марина Колечкова, мастер художественных ремёсел Мурманской области: «Так получилось, что в кружке я прозанималась до 11 класса».

Марина Колечкова активная участница фестивалей и выставок. Первую награду - медаль юного участника ВДНХ она получила в 9 лет. Работа юной мастерицы украсила масштабную московскую выставку. И это стало началом череды достижений.

Марина Колечкова, мастер художественных ремёсел Мурманской области: «В 2023 году мои козули получили первое место».

На сегодняшний день уникальные изделия мастерицы украшают не только личные коллекции, но и выставляют в музеях разных городов России. Некоторые из них даже успели побывать на Олимпийских и Параолимпийских играх в Сочи.

Козуля представляет собой фигурку из ржаного теста. Она выпекалась в поморских семьях на Рождество как угощение или игрушка для детей, а также считалась символом удачи на разные сферы жизни в зависимости от фигурки.

Для изготовления козули необходимы только нож, руки мастера и тесто, состоящее из ржаной муки, воды и соли. За создание изделий важно садиться с хорошим настроением и чистыми помыслами, говорит Марина Колечкова, мастер художественных ремёсел Мурманской области.

После изготовления козули отправляют в печь на 40 минут. Для того чтобы фигурка приобрела оттенок и характерный блеск, её необходимо на несколько секунд окунуть в кипящую воду. После ряда этапов обработки мы получаем уникальный этнографический сувенир Кольского полуострова.