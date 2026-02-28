Долина Уюта вновь станет центром биатлонных баталий: в Мурманске пройдёт финальный этап «Альфа-банк Кубок Содружества»В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременности
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.26 13:35

Удивительные люди: австралиец более 70 лет коллекционирует самые разные предметы – от сувениров до запчастей от швейных машин

В Коста-Рике местный житель обнаружил останки древних животных – гигантского ленивца и мастодонта. Они жили от 10 до 40 тысяч лет назад. Больше о них узнаем из сюжета.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Британские исследователи разрабатывают мягкие роботизированные экзоскелетные брюки для астронавтов. Технология предназначена для выполнения двух противоположных задач. В обоих случаях она будет полезной.

Новый суперполимерный материал, разработанный в лаборатории в Лондоне, может помочь сделать игру в регби более безопасной. Разработчики утверждают, что реон обладает исключительными энергопоглощающими свойствами, которые могут уменьшить сотрясения мозга и травмы головы.

Детский театр в Боснии считают местной жемчужиной. Там уже 70 лет ставят кукольные спектакли, и они по-прежнему очень популярны. О истории его создания узнаем из сюжета.

В Мадриде театр становится ближе к сообществу глухих и незрячих людей. Их приглашают на экскурсии, а также ставят для них специальные спектакли.

В Риме, где всегда полно туристов, есть островок тишины и покоя. Там можно без суеты любоваться уникальными древними произведениями искусства. А хранятся они в палаццо «Альтемпс». Давайте заглянем в его величественные и почти безлюдные залы.

В Испании официально подтвердили, что Антонио Гауди более ста лет назад спроектировал здание, построенное в отдалённом горном районе в Каталонии. Давайте посмотрим, как оно выглядит.

В Новом Южном Уэльсе в Австралии работает программа помощи одичавшим лошадям. Их отлавливают, отправляют на специальную подготовку, а потом ищут им хозяев. Это нелёгкая работа, но она приносит хорошие результаты.

Британские исследователи решили превращать конский навоз в экологически чистую альтернативу пластику. Команда из Университетского колледжа Лондона извлекает из навоза волокна на основе целлюлозы.

В США китайская кухня в основном ассоциируется с дешёвой едой навынос. Однако американские шеф-повара азиатского происхождения не хотят мириться с таким узким взглядом. Они готовят традиционные китайские блюда так, чтобы их можно было отнести к высокой кухне.

Кто-то собирает ценные произведения искусства, а кто-то довольствуется безделушками. Один австралиец более 70 лет коллекционирует самые разные предметы – от сувениров до запчастей от швейных машин. Для него главная ценность – это истории, стоящие за каждой вещью.

 

