Удивительные люди и их дела: в румынских школах проводят уроки доброты, 88-летняя испанка - фитнес-тренировки для пожилых, а в Ирландии возрождается традиция поднятия огромных камней

Сербское семейное предприятие создаёт экологически чистые карандаши из старых газет. Оно производит около 10000 штук в день и продаёт 95 процентов своей продукции за границу.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Олеся Кривенко.

В Дании выпустили первую монету в честь восшествия на престол нового короля Фредерика X. Она также посвящена отречению от трона королевы Маргрете II.

Новая мечеть в Тиране – одна из крупнейших на Балканах. Она открылась в октябре этого года и обошлась примерно в 30 миллионов евро.

Новые исследования учёных переверчивают представления о том, кем были люди, погибшие в Помпеях. Неожиданные выводы помогли сделать тесты ДНК-образцов, взятых из небольших останков жертв извержения 2000-летней давности.

Возраст спорту не помеха. Это доказывает 88-летняя испанка, которая проводит фитнес-тренировки для пожилых на одном из пляжей Барселоны. Она с лёгкостью делает наклоны и качает пресс. А ещё просит всех приходить в яркой одежде.

В Ирландии местный житель возрождает традицию поднятия огромных камней. Он ездит по стране и ищет знаменитые подъёмные камни, чтобы попытать свои силы. Давайте посмотрим.

Египтянин основал компанию по производству оптических приборов, в том числе телескопов. Она единственная в Египте и на всём Ближнем Востоке.

Сербское семейное предприятие создаёт экологически чистые карандаши из старых газет. Оно производит около 10000 штук в день и продаёт 95 процентов своей продукции за границу.

Капская водяная лилия, которая отсутствовала в низинных водно-болотных угодьях Кейптауна с середины XX века, вернулась в свою естественную среду обитания. Это совпало с награждением в стране престижной экологической премией «Earthshot».

Детёныш редкой бурой гиены родился в Московском зоопарке. Как чувствует себя малыш? Давайте посмотрим.

В Австралии открыли необычную «змеиную школу». Там учат обращаться с ядовитыми и неядовитыми пресмыкающимися. Правда, австралийские ловцы змей уже раскритиковали эту программу.

В румынских школах проводят необычные уроки доброты. Главными учителями на них становятся спасённые птицы, кошки и собаки.