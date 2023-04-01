Удивительные люди нашей планеты: 80-летний владелец кафе в Токио, пожилой индиец и художник из ОманаМиграционный приток в Мурманскую область снижается
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.23 13:35

Удивительные люди нашей планеты: 80-летний владелец кафе в Токио, пожилой индиец и художник из Омана

Гигантская картина появилась посреди безлюдной пустыни в Омане. Художник создал её рядом с солнечной электростанцией, чтобы показать, как важно развивать альтернативную энергетику.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

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Гигантская картина появилась посреди безлюдной пустыни в Омане. Художник создал её рядом с солнечной электростанцией, чтобы показать, как важно развивать альтернативную энергетику.

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Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
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