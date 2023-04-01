Удивительные люди нашей планеты: 80-летний владелец кафе в Токио, пожилой индиец и художник из Омана

Гигантская картина появилась посреди безлюдной пустыни в Омане. Художник создал её рядом с солнечной электростанцией, чтобы показать, как важно развивать альтернативную энергетику.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Небольшая деревня в Кавказских горах в Грузии заслужила репутацию одного из лучших туристических направлений в мире. Горнолыжные трассы и богатое культурное наследие Местии обеспечили ей место в рейтинге ООН среди лучших туристических деревень 2022 года.

У побережья Бали спустили на воду необычную лодку. Она собирает мусор, который уже много лет портит отдых туристам и местным жителям.

Пожилой индиец создал вечный карманный календарь на 24 страницы. При этом изобретатель даже не окончил школу.

80-летний владелец кафе в Токио прославился в социальных сетях, причём с лёгкой руки клиентов. Они публикуют забавные видеоролики, на которых пожилой японец, пританцовывая, раскладывает десерт по вазочкам.

Одна бельгийская больница стала знаменитой, но не благодаря своим врачам. Известность ей принесла её кухня, которая получила сертификат известного французского кулинарного гида.

Группа китайских выпускников изобрела гаджет, который позволяет поцеловать свою вторую половинку на расстоянии. Это роботизированные губы, которые двигаются в зависимости от движений на другой стороне.

Гигантская картина появилась посреди безлюдной пустыни в Омане. Художник создал её рядом с солнечной электростанцией, чтобы показать, как важно развивать альтернативную энергетику.

Сидней может удивить гостей и жителей города своими художественными тропами. В австралийском мегаполисе представлено более 250 публичных произведений искусства: от птиц, спрятавшихся в парках, до гигантских ворот.

Редкий китайский панголин родился в Пражском зоопарке. Этих животных трудно содержать и выращивать в неволе. Справиться с проблемами чешским специалистам помогают коллеги с Тайваня.

В зоопарке в Колумбии родился андский медвежонок. Он поможет в сохранении редкого вида, который занесён в Красную книгу.

В зоопарке «Пайри Дайза» в Бельгии родился детёныш жирафа Ротшильда. Это самый редкий подвид жирафов.