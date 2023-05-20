Удивительные решения: в Мельбурне суровую тюрьму превратили в роскошный отель, а в Екатеринбурге работает «Немузей мусора»

Метеоспутники нового поколения уже вращаются вокруг Земли. И один из них сделал первое изображение нашей планеты. Ожидается, что эти аппараты, способные делать фотографии чаще и с более высоким разрешением, произведут революцию в прогнозировании погоды.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Андрей Бутрин.

Метеоспутники нового поколения уже вращаются вокруг Земли. И один из них сделал первое изображение нашей планеты. Ожидается, что эти аппараты, способные делать фотографии чаще и с более высоким разрешением, произведут революцию в прогнозировании погоды.

В Израиле разработали технологию создания рыбного филе в лаборатории. Его выращивают из клеток морского окуня и угря. В будущем хотят расширить список видов, а также вывести продукцию на широкий рынок.

Жители австралийского острова Тасмания становятся исследователями дикой природы, чтобы помочь зоологам. Специально для этого запустили научный проект «WildTracker».

Дайверы собрали мусор со дна Адриатического моря рядом с хорватским островом Млет. Возле него задерживаются отходы, которые течением приносит от курортного города Дубровник.

От старых смартфонов до макулатуры – в «Немузее мусора» в Екатеринбурге найдётся место для любого вида отходов. Там также можно узнать всё о раздельном сборе мусора и переработке вторсырья.

В подмосковном посёлке хранят традиции изготовления богородской игрушки. Ремесло зародилось ещё четыре века назад. Особенность этих творений – в их гладкости и стиле резьбы.

Новую выставку в Британском музее посвятили роскоши и власти. Древние изделия из золота, серебра и керамики демонстрируют мастерство умельцев с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Европы.

Группа активистов из ЮАР добивается возврата в страну самого большого бриллианта в мире – «Звёзды Африки». Он вставлен в скипетр британских монархов, задействованный в коронации Карла III.

После отмены строгих коронавирусных ограничений в Китае граждане страны поспешили в другие страны Юго-Восточной Азии, чтобы купить элитное жильё. Говорят, что хотят обезопасить себя от подобных локдаунов в будущем, а также получить больше свободы. Об этом подробнее…

В Австралии деревья с низкой кроной часто вырубают при строительстве домов. Однако одна компания нашла способ сохранить зелёные насаждения. Она строит дома на деревьях или среди них.

Суровую тюрьму превратили в роскошный отель в австралийском Мельбурне. На реконструкцию потребовался миллиард долларов.