Удивительные встречи сотрудников Лапландского заповедника в Заполярье

Например, во время одного из объездов в заповеднике встретили стадо оленей. Специалисты называют его небольшим - всего около дюжины особей.

Сотрудники Лапландского заповедника во время патрулирования территории регулярно встречают её обитателей. Некоторых животных даже удаётся запечатлеть на камеру.

Например, во время одного из объездов в заповеднике встретили стадо оленей. Специалисты называют его небольшим - всего около дюжины особей.

Но даже такую встречу можно назвать редкой.

А вот глухари надзору попадаются заметно чаще. Недавно сотрудники уже выкладывали потрясающее видео с красавцем самцом на дереве. В этот раз птицы красоваться явно не хотели и пытались скрыться в лесной чаще.