7% россиян продлят новогодние каникулы отпусками и отгуламиУдивляться есть чему: в Индии разработали сушилку для фруктов и овощей, работающую на солнечной энергии, а в Нью-Йорке открыли выставку скульптур, сделанных из полных консервных банок
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.23 13:35

Удивляться есть чему: в Индии разработали сушилку для фруктов и овощей, работающую на солнечной энергии, а в Нью-Йорке открыли выставку скульптур, сделанных из полных консервных банок

Чешский стартап первым в Евросоюзе получил лицензию на продажу и производство искусственного мяса. Пока его будут использовать только в кормах для животных.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Француз с прогрессирующей болезнью Паркинсона стал первым человеком, получившим новый имплантат швейцарской разработки. Он значительно улучшил его способность ходить.

Пожилой австралиец решил помочь таким же, как он, людям с деменцией. По его просьбе в городском общественном центре проводят еженедельные встречи для тех, кто страдает от этого недуга.

Чешский стартап первым в Евросоюзе получил лицензию на продажу и производство искусственного мяса. Пока его будут использовать только в кормах для животных.

Индийский стартап получил премию свыше миллиона долларов. Его наградили за разработку сушилки для фруктов и овощей, работающей на солнечной энергии.

В Швеции работает первое в мире предприятие с автоматической сортировкой текстильных отходов. Эта инновация поможет эффективнее перерабатывать вторсырьё.

В ЕС утвердили закон, который обяжет страны-члены союза прилагать усилия для восстановления разрушенных экосистем.

Маленькую пуму-альбиноса представили посетителям зоопарка в Никарагуа. Примечательно, что другие два детёныша из её помёта – нормальные. Археологи обнаружили руины большой древнеримской общественной бани недалеко от столицы Марокко. Этот комплекс, вероятно, занимал площадь в 2000 квадратных метров и был построен во II веке нашей эры. Его назвали крупнейшим в своём роде в стране.

В Лондоне в нишах Альберт-холла установили бронзовые скульптуры королевы Елизаветы II и принца Филиппа. На открытии присутствовал Карл III и его супруга.

В Нью-Йорке проходит выставка необычных скульптур. Они сделаны из консервных банок, причём полных. И это не случайно…

Косовские мастера до сих пор создают изделия в технике филигрань. Они делают ажурные украшения столетиями и хотят сохранить ремесло для будущих поколений.

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