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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.24 13:35

Удивляют хорваты: молодой водитель бесплатно катает горожан на своём автобусе по выходным, а художник и скульптор удивляет своими творениями из папье-маше и спичек

Американская благотворительная организация подготовила собаку-поводыря и дала ей имя в честь звезды НФЛ Илая Мэннинга. Теперь бывший футболист торжественно передаёт питомца новому владельцу, который, несмотря на слепоту, увлекается бегом.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Власти Перу смогли вернуть в страну более 200 древних артефактов. Ранее их контрабандой вывезли за границу, где они хранились десятки лет. Марокканскую технику чеканки недавно внесли в список ЮНЕСКО. Это мастерство в африканской стране зародилось сотни лет назад.

В армянском городе Гюмри уже много столетий хранят традиционное кузнечное ремесло. Благодаря ему даже местная архитектура обрела свою идентичность.

Житель Бенина создал компанию, которая получает биогаз из отходов. Теперь сотни домов получают экологичное топливо, а также электричество. Боливийка забирает использованное растительное масло в ресторанах и пускает его в переработку. Она делает жидкое и твёрдое мыло, а также другие средства гигиены.

Австралийские исследователи вывели более 20 мальков исчезающей рыбы из семейства брахионихтиевые. Плавники у этих причудливых морских существ похожи на руки.

Учёные обнаружили как минимум четыре новых вида глубоководных осьминогов у побережья Коста-Рики. Для этого исследовали подводные горы. Экспедиция проходит на борту судна Океанического института Шмидта.

Американская благотворительная организация подготовила собаку-поводыря и дала ей имя в честь звезды НФЛ Илая Мэннинга. Теперь бывший футболист торжественно передаёт питомца новому владельцу, который, несмотря на слепоту, увлекается бегом.

Молодой хорват купил автобус старой модели, чтобы исполнить свою мечту. Теперь он бесплатно катает горожан по выходным и праздникам.

Хорватский художник и скульптор удивляет своими творениями. Он создаёт большие фигуры людей из папье-маше и спичек. На это уходят месяцы работы и десятки тысяч спичечных коробков. Что из этого получается – давайте посмотрим.

Выпить чаю рядом с картинами Джанбаттисты Тьеполо или посидеть за столиком Наполеона II можно в отеле «Cavalieri Waldorf Astoria» в Риме. Там хранится коллекция из тысячи произведений искусства XVII-XVIII веков. Теперь полюбоваться ими может любой желающий.

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