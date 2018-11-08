УФАС России по Мурманской области не хочет, чтобы журналисты узнали о таинственных персонажах «Сказки»

Журналистов телеканала «Арктик-ТВ» не пустили на заседание комиссии региональной антимонопольной службы, которая сегодня якобы рассматривала вопрос о якобы нарушении инициаторами строительства детского городка «Сказка» законодательства о конкуренции.

Напомним, прошло чуть больше месяца с момента торжественного открытия после реконструкции «Сказки». Обновленный комплекс вызвал неподдельный восторг у мурманчан, особенно, учитывая, что посещение его бесплатно и доступно для каждого. Однако, этот комплекс почему-то вызвал вопросы у региональной антимонопольной службы.

Ещё в середине октября в областном УФАС должно было состояться слушание дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении администрации города Мурманска, городского управления финансов и комитета по культуре столицы Заполярья. Его перенесли на 8 ноября.

В указанное время съёмочная группа «Арктик-ТВ» вместе с представителями других СМИ региона приехала в офис антимонопольной службы, но, журналистов в зал заседания не пустили, сославшись на отсутствие разрешения на съёмку, которое даёт председатель комиссии. Отметим, федеральный закон «О защите конкуренции» гласит: «Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства» осуществляется в открытом заседании». А слово «открытое» значит, что на рассмотрении может присутствовать абсолютно любой человек. В случае с региональным УФАС в зал не пригласили даже корреспондентов без видео- и фотоаппаратуры. Есть ещё один закон – «О средствах массовой информации». Статья 47 данного закона даёт право журналисту снимать и фотографировать в госорганах и организациях. Иные случаи могут рассматриваться как воспрепятствование деятельности журналиста или попытка скрыть какую-то информацию. И это нарушение уже целых двух законов. Именно поэтому данный материал просим считать официальным обращением в прокуратуру.

Кстати, дело в региональном УФАС сегодня и без представителей СМИ намеченный вопрос тоже не рассмотрели и перенесли эту процедуру уже второй раз.