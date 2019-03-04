УФАС России по Мурманской области подвели итоги работы за 2018 год

В УФАС России по Мурманской области подвели итоги работы за прошлый год. Всего в 2018-м сотрудниками ведомства были рассмотрены более тысячи различных жалоб, обращений и заявлений. В результате этого на нарушителей наложены штрафы превышающие сумму в 15 миллионов рублей.

Как прозвучало во время пресс-конференции, на сегодняшний день в различные уровни бюджета уже поступили 8 миллионов 310 тысяч рублей. Ведомство активно стоит на защите добросовестной конкуренции.

Как отметила Светлана Чеченина, руководитель УФАС России по Мурманской области, сегодня управление внедряет антимонопольный комплаенс или систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления. В рамках проекта все игроки рынка смогут равным образом претендовать на получение финансовой помощи от государства, что позволит исключить несправедливость при их распределении.