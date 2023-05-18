УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных

В мурманских колониях есть 6 действующих центров трудовой адаптации осужденных. Производственный сектор включает в себя разные направления. Например, в колонии №17 основное производство – швейное и мебельное.

В 17-й колонии, расположенной на территории Мурманска, трудятся 200 осужденных. Здесь они работают на деревообрабатывающем участке, где делают мебель. Однако, основное направление – швейное. Большинство осужденных изготовляют спецодежду, также шьют постельное бельё. 24-летний Станислав Андреев в колонии 8 месяцев. На свободе он работал в автосервисе, а здесь освоил новую профессию. Ежедневно с 10 до 6 часов он сидит за швейной машинкой.

Станислав Андреев, осужденный ИК-17: «Моя работа заключается в данный момент в обстрочке манжет куртки-молл. И бывают разные задачи. Например, сшить воротник, закрыть пояс. Не уверен, что буду в дальнейшем работать по этой профессии, но, возможно, она пригодится в жизни. Всякое может быть, пошить куртку себе или ещё что-нибудь».

Посмотреть готовый результат работ осужденных из всех центров трудовой адаптации можно было на выставке, организованной в стенах 17-й колонии. Здесь представлена не только одежда, но и мебель: столы, стулья, шкафы. Как раз такой офисный набор и заинтересовал представителя УМВД.

Константин Суркин, начальник тыла УМВД России по Мурманской области: «Довольно интересная продукция. По качеству она нас устраивает. И нормы федерального закона 44 позволяют нам работать с данным учреждением напрямую. Нас это всё заинтересовало. Будем прорабатывать вопрос о закупке».

О качестве, с которым делают свою работу осужденные, знают не только в нашем регионе, но и за его пределами. Например, компании Москвы и Санкт-Петербурга активно приобретают спецодежду. Отметим, что трудятся осужденные не бесплатно. Они получают зарплату, которую тратят в магазине, выплачивают алименты или погашают долги перед пострадавшими.

Юрий Козлов, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области по вопросам организации производственной деятельности: «Основное для осужденных – стремление попасть домой. Они стремятся освободиться из мест лишения свободы как можно раньше. Если осужденный трудится, зарабатывает себе хорошую репутацию, его поощряют. И он имеет право условно досрочно выйти на свободу».

Всего производственный сектор УФСИН по Мурманской области имеет 6 центров трудовой адаптации. В них работают порядка 1600 осужденных. Для развития производства закупается новое оборудование. Например, в этом году уже приобретено около ста единиц техники.