Угнал гусеничный тягач, совершил ДТП, атаковал магазин и украл бутылку водки

В Апатитах сегодняшнее утро началось с переполоха. По городу разъезжал легкобронированный военный тягач МТ-ЛБ. Его с автостоянки ДОСААФ угнал нетрезвый местный житель.

Мужчине захотелось покататься на гусеничной технике, но габариты машины рассчитать правильно он не сумел. В результате доставать тягач пришлось из витрины магазина.

Легкобронированный тягач МТ-ЛБ, принадлежащий апатитскому ДОСААФ, хорошо знаком практически каждому жителю города. На нём подростков готовят к армейской службе в должности механика-водителя. Обычно техника стояла на приколе на стоянке общества. Сегодня утром машина оказалась припаркованной в витрине одного из магазинов. Как выяснилось, ночью тягач угнал один из жителей Апатитов. Сначала он ездил по лесу, а затем решил наведаться в город. Однако, на узких улочках угонщик не справился с управлением. Теперь мужчина отправится под суд, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

- Сегодня в 8.30 в городе Апатиты неизвестный мужчина 1988 года рождения проник на автостоянку ДОСААФ и угнал оттуда транспортное средство на гусеничном ходу, - комментирует Никита Половнев, старший референт отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области. - Немного покатавшись по лесу, он приехал в город Апатиты, где совершил столкновение с машиной марки «Дэу Нексия» в одном из дворов. После этого он скрылся с места преступления и въехал в магазин, проникнув в образовавшийся проём, он украл оттуда бутылку водки. Угонщик был задержан сотрудниками ГИБДД. В настоящее время проводится процессуальная проверка.