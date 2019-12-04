День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.19 20:15
УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ: Идём в ресторан отдыхать, или С какими документами, кроме меню, можно нам знакомиться
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Д.О. Вернер
04.12.19 09:29
Это МЧС им форму выдала или родители?
Комментарий к новости:Кадетской школе Мурманска вручили знамя кадетов МЧС России
Александр Дорогов, активист
03.12.19 21:00
Обрадую Вас, господин Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск, члена партии "Единая Россия", горожан , родителей (законных представителей) учащихся сего ОУ, самих учащихся-кадетов и во
Комментарий к новости:Кадетской школе Мурманска вручили знамя кадетов МЧС России
Д.О. Вернер
29.11.19 13:39
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